2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98, 0:2 (0:0)

Mit dem Erfolg macht es sich Darmstadt weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellt der SV Darmstadt 98 den besten Angriff der 2. Liga. Die Saison von Darmstadt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Der SV Darmstadt 98 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.