2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (5-2-2) dürfte Regensburg selbstbewusst antreten. Offensiv konnte den Gastgebern in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Fünf Niederlagen trüben die Bilanz des SSV Jahn Regensburg mit ansonsten acht Siegen und vier Remis. Die volle Punkteausbeute sprang für den SSV in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.