Bis zu 30.000 Fans - doch keine Trainer: Zweitliga-Kracher im Fokus

Definitiv nicht im Stadion sein werden die beiden Trainer Timo Schultz und Dimitrios Grammozis. Schultz fehlte St. Pauli aufgrund einer Corona-Infektion bereits beim Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Nürnberg (3:2), bei Grammozis wurde ein positives Testergebnis am Freitag öffentlich, nachdem er sich wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits seit dem vergangenen Wochenende in häusliche Isolation begeben hatte.