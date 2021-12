Kein Sieger im Topspiel - Nürnberg nach Sieg auf Rang fünf

In Aue traf Dovedan (2./22.) schon in der ersten Hälfte doppelt für Nürnberg, der Österreicher stand erstmals seit einem Monat wieder in der Startelf. Jan Hochscheidt (8.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, in der Schlussphase machte Dovedan mit seinem dritten Treffer alles klar (81.).