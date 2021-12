Nürnberg springt auf Rang drei, Heidenheim schlägt Paderborn - FCI hofft

Der 1. FC Nürnberg hat das Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Sieg abgeschlossen und schnuppert kurz vor Weihnachten noch einmal an den Aufstiegsplätzen. Die Franken gewannen zum Rückrundenstart am 18. Spieltag bei Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks von Nikola Dovedan mit 3:1 (2:1). Am Samstagmittag reichte das bei nun 30 Punkten zunächst für Relegationsrang drei hinter Spitzenreiter FC St. Pauli (36) und Darmstadt 98 (32).