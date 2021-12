Weit vor Platz drei: St. Pauli punktet weiter

Bei den Gästen stand der Cheftrainer wieder an der Seitenlinie: Timo Schultz hatte wegen einer Corona-Erkrankung zwei Wochen lang in Quarantäne gesessen, es geht ihm gut. Er sah allerdings von seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit wenig Erbauliches, die Fortuna war auf niedrigem Niveau leicht besser als der Spitzenreiter. Daniel-Kofi Kyereh vergab St. Paulis vorerst beste Gelegenheit kläglich (36.).