2. Liga: 1. FC Nürnberg – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:30 Uhr)

Im Tableau trennen die beiden Teams lediglich drei Zähler. Körperlos agierte Nürnberg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (37-1-1) bestätigt. Ob sich der SC Paderborn 07 davon beeindrucken lässt? Beim 1. FC Nürnberg sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ der Club das Feld als Sieger, während der SCP in dieser Zeit sieglos blieb.