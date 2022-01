2. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98, 0:2 (0:1)

Matthias Bader bediente Tim Skarke, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Die Pausenführung des SV Darmstadt 98 fiel knapp aus. Das 2:0 ließ Darmstadt zum zweiten Mal im Match jubeln (81.). Schlussendlich reklamierte der SV Darmstadt 98 einen Sieg in der Fremde für sich und wies den FC Ingolstadt 04 in die Schranken.