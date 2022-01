2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg (Freitag, 18:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf will im Spiel gegen den Club nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag kassierte die Fortuna die neunte Saisonniederlage gegen den SV Werder Bremen. Am vergangenen Samstag ging Nürnberg leer aus – 1:2 gegen den SC Paderborn 07. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:0 für den 1. FC Nürnberg.