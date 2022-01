2. Liga: SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC (Samstag, 20:30 Uhr)

Darmstadt will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den KSC punkten. Der SV Darmstadt 98 siegte im letzten Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:0 und liegt mit 35 Punkten weit oben in der Tabelle. Das letzte Ligaspiel endete für Karlsruhe mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen FC Hansa Rostock. Im Hinspiel verbuchten die Gäste einen 3:0-Kantersieg. Kann der Karlsruher SC den Coup im Rückspiel wiederholen?