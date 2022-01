St. Pauli stolpert erneut - Bremen springt auf Rang drei

Dem FC St. Pauli droht in der 2. Fußball-Bundesliga nach zehn Spieltagen an der Spitze der Verlust der Tabellenführung - das Verfolgerfeld wird indes immer größer. Die Hamburger kamen am Samstag zum Start ins neue Jahr gegen Erzgebirge Aue nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz (37 Punkte) war es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.