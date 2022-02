2. Liga: 1. FC Nürnberg – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 20:30 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg will beim 1. FC Nürnberg die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Beim Karlsruher SC gab es für den Club am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage. Der letzte Auftritt des SSV verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den FC St. Pauli. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Regensburg und Nürnberg ermittelt wurde (2:2), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.