2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC St. Pauli, 1:3 (1:2)

Daniel-Kofi Kyereh stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 34. Minute erzielte Dennis-Yerai Eckert Ayensa das 1:1 für den FC Ingolstadt 04. Kurz darauf bereitete Marcel Hartel das 2:1 des FC St. Pauli durch Guido Burgstaller vor (36.). Zur Pause war der Tabellenprimus im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Nach Vorlage von Leart Paqarada markierte Simon Makienok für St. Pauli das 3:1 (54.). Am Schluss schlug der FC St. Pauli den FCI mit 3:1.