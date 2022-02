2. Liga: FC Schalke 04 – SSV Jahn Regensburg, 2:1 (0:1)

Die Offensivabteilung des FC Schalke 04 funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Schalke an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert S04 elf Siege und vier Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der FC Schalke 04 seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.