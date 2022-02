2. Liga: FC St. Pauli – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Vor allem die Offensivabteilung des FC St. Pauli muss Hannover 96 in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? 96 schafft es mit 25 Zählern derzeit nur auf Platz 13, während St. Pauli 16 Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. Hannover wie auch der FC St. Pauli haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.