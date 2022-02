2. Liga: Hannover 96 – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Hannover 96 hat am kommenden Sonntag keinen Geringeren als Darmstadt zum Gegner. 96 musste sich am letzten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 1:3 geschlagen geben. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des SV Darmstadt 98 ernüchternd. Gegen den Hamburger SV kassierte man eine 0:5-Niederlage. Nachdem Hannover sich im Hinspiel als keine große Hürde für Darmstadt erwies und mit 0:4 verlor, soll es im Rückspiel besser laufen für Hannover 96.