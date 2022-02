2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem Karlsruher SC nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen den 1. FC Nürnberg? Die siebte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den KSC gegen den SV Sandhausen. Am vergangenen Freitag ging der Club leer aus – 0:5 gegen den FC Ingolstadt 04. Nachdem Karlsruhe im Hinspiel eine knappe 1:2-Niederlage gegen Nürnberg einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.