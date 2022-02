2. Liga: Karlsruher SC – FC Schalke 04 (Samstag, 13:30 Uhr)

Der KSC will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Schalke punkten. Letzte Woche siegte der Karlsruher SC gegen Holstein Kiel mit 2:0. Damit liegt Karlsruhe mit 32 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Der FC Schalke 04 gewann das letzte Spiel gegen den SC Paderborn 07 mit 2:0 und liegt mit 40 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der KSC denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.