2. Liga: SC Paderborn 07 – SG Dynamo Dresden (Samstag, 13:30 Uhr)

Dynamo Dresden will nach vier Spielen ohne Sieg beim SCP endlich wieder einen Erfolg landen. Das letzte Ligaspiel endete für Paderborn mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den FC St. Pauli. Am vergangenen Spieltag verlor Dresden gegen FC Hansa Rostock und steckte damit die elfte Niederlage in dieser Saison ein. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SC Paderborn 07 hatte mit 3:0 gesiegt.