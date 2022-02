2. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr)

Gegen den SV Darmstadt 98 soll SG Dynamo Dresden das gelingen, was dem Gastgeber in den letzten sechs Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Zwar blieb Dynamo Dresden nun seit sechs Partien ohne Sieg, aber gegen den 1. FC Heidenheim 1846 trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Zuletzt spielte Darmstadt unentschieden – 1:1 gegen FC Hansa Rostock. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der SV Darmstadt 98 ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.