2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg braucht der SSV mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen die Fortuna. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Regensburg ernüchternd. Gegen den 1. FC Nürnberg kassierte man eine 0:2-Niederlage. Düsseldorf gewann das letzte Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:1 und nimmt mit 26 Punkten den 13. Tabellenplatz ein. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.