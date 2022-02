2. Liga: Werder Tabellenführer - viele Spitzenteams patzen

Der achte Erfolg in Serie und die Einstellung der Bestmarke von „König Otto“ war zwar möglich, allerdings vergab sein Team beim Stand von 1:0 zahlreiche Chancen und die mögliche Entscheidung. Rehhagel hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Bremer ebenfalls in der 2. Liga spielten und am Saisonende die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schafften.