Dank Wriedt: Kiel gewinnt Krimi in Aue

Für den KSV war es bereits das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage, mit 31 Punkten liegt das Team von Trainer Marcel Rapp auf Rang zehn. Aue, das nach einer Roten Karte gegen Soufiane Messeguem (42.) lange in Unterzahl spielte, geriet nach der zehnten Partie in Serie ohne Sieg noch tiefer in die Krise und könnte mit 15 Punkten noch auf den letzten Platz abrutschen, sollte der FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen gewinnen.