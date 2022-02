Dresdens Sieglosserie hält an

Für Dynamo Dresden wird die Lage in der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend brenzlig. Der Traditionsverein kam gegen den 1. FC Heidenheim am 23. Spieltag nur zu einem 1:1 (0:0). Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg ist die Abstiegszone für die Sachsen bedrohlich nah. Der Tabellensechste aus Heidenheim wiederum verpasste die Chance, im Aufstiegsrennen den Druck auf die Spitzenteams zu erhöhen.