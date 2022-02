Glatzel stellt Petersen-Bestmarke ein - Hampl und Lenz bleiben Rekord-Hattrickschützen

Robert Glatzel vom Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Hattrick im Fußball-Zweitliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 den Rekord von Nils Petersen und Hans Haunstein eingestellt. Alle drei waren von Anfang an dreimal in Folge bis zur 13. Spielminute erfolgreich.