Sandhausen gewinnt Kellerduell gegen Aue

Für Sandhausen war es der erste Heimsieg in dieser Saison nach drei Unentschieden und sechs Pleiten daheim. Schon das Hinspiel in Aue hatte Sandhausen mit 3:1 für sich entschieden. Die Tatsache, dass das letzte Punktspiel der Sandhäuser drei Wochen zurücklag, erwies sich am Ende nicht als Handicap.