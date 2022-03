2. Bundesliga: Mike Büskens vom FC Schalke 04 spricht über seinen neuen Job als Coach und den Aufstieg

Was Büskens konkret verändern will: „Wir müssen in den beiden letzten Dritteln bessere Entscheidungen treffen. Wir waren gegen Rostock nicht gut bei der Restverteidigung. Und es reicht nicht, wenn wir uns vorne auf unsere Stürmer verlassen. Wir brauchen mehr Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)