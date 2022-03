2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Heidenheim auf den Club. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den FC St. Pauli und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Gegen SG Dynamo Dresden war für Nürnberg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte der 1. FC Nürnberg einen 4:0-Kantersieg davongetragen.