2. Liga: FC Hansa Rostock – Holstein Kiel (Freitag, 18:30 Uhr)

Holstein Kiel will bei FC Hansa Rostock die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die Hansa hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den FC Schalke 04 mit 4:3. Am vergangenen Freitag gingen die Störche leer aus – 3:4 gegen den SC Paderborn 07. Das Hinspiel ging 2:0 zugunsten von Rostock aus.