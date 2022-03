2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Erzgebirge Aue (Freitag, 18:30 Uhr)

Der FC Erzgebirge Aue will wichtige Punkte im Kellerduell beim FC Ingolstadt 04 holen. Der FCI zog gegen Holstein Kiel am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Die 15. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Aue gegen den Karlsruher SC. Im Hinspiel hatte der FC Erzgebirge Aue die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.