2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Schalke 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der FCI konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Schalke kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Am vergangenen Sonntag ging Ingolstadt leer aus – 0:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FC Schalke 04 ernüchternd. Gegen FC Hansa Rostock kassierte man eine 3:4-Niederlage. Der FC Ingolstadt 04 hatte sich im Hinspiel als keine große Hürde für S04 erwiesen und mit 0:3 verloren.