2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 (0:0)

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt der 1. FC Heidenheim 1846 den siebten Platz in der Tabelle ein. Zwölf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Heidenheim auch nur ein Sieg in fünf Partien.