2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Fortuna und den HSV ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Fortuna Düsseldorf in Minute 84 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Glatzel für den Hamburger SV zum 1:1 traf (92.). Am Ende stand es zwischen Düsseldorf und dem HSV pari.