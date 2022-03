2. Liga: Karlsruher SC – SSV Jahn Regensburg, 1:1 (0:1)

Kurz darauf bereitete Max Besuschkow das 1:0 des SSV durch Jan-Niklas Beste vor (30.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Nach Assist von Philip Heise war es Philipp Hofmann, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (69.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der Karlsruher SC und Regensburg mit einem Unentschieden.