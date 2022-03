2. Liga: SG Dynamo Dresden – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Dynamo Dresden konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit St. Pauli kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Dresden ernüchternd. Gegen den SV Werder Bremen kassierte man eine 1:2-Niederlage. Am Samstag wies der FC St. Pauli den Karlsruher SC mit 3:1 in die Schranken. Das Hinspiel hatte St. Pauli deutlich mit 3:0 gewonnen.