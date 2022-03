2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Paderborn 07, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Benedikt Saller bediente Andreas Albers, der in der 65. Spielminute zum 1:0 einschoss. Mit dem Ende der Spielzeit strich Regensburg gegen den SC Paderborn 07 die volle Ausbeute ein.