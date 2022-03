2. Liga: SV Sandhausen – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:30 Uhr)

FC Hansa Rostock will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim SV Sandhausen punkten. Gegen den SV Darmstadt 98 kamen die Sandhäuser im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Am letzten Freitag holte die Hansa drei Punkte gegen Holstein Kiel (3:2). Das Hinspiel zwischen Rostock und Sandhausen endete 1:1.