2. Liga: SV Sandhausen – Hannover 96, 3:1 (2:1)

Sandhausen ging durch Chima Okoroji in der sechsten Minute in Führung. Für das 2:0 des SV Sandhausen zeichnete Marcel Franke verantwortlich (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sebastian Stolze in der 21. Minute nach einer Vorlage von Lukas Hinterseer. 96 war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Janik Bachmann versenkte die Kugel zum 3:1 für die Sandhäuser (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sandhausen Hannover 3:1.