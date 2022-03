2. Liga: SV Werder Bremen – SV Darmstadt 98, 1:0 (0:0)

Schon in der 22. Minute war das Spiel für Klaus Gjasula beendet: Feldverweis! Wie werden die Gäste mit dieser neuen Situation umgehen? Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Der Treffer von Niclas Füllkrug in der 51. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Werder und dem SV Darmstadt 98 aus.