Corona: St. Paulis Irvine verpasst WM-Qualifikationsspiele

Der Mittelfeldspieler befindet sich aktuell in Hamburg in häuslicher Quarantäne. Aufgrund der Länderspielpause am kommenden Wochenende wird der 29-Jährige voraussichtlich kein Pflichtspiel seines Arbeitgebers verpassen, der Spitzenreiter tritt am 2. April (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim Aufsteiger und Nordrivalen Hansa Rostock an.