Regensburg erneut sieglos: Remis in Karlsruhe

Jahn Regensburg hat seinen Absturz in der 2. Fußball-Bundesliga auch am 26. Spieltag nicht nachhaltig gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic kam am Sonntag beim Tabellennachbarn Karlsruher SC über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus, in der Liga ist der Jahn nun schon siebenmal in Serie ohne Sieg. Jan-Niklas Beste (31.) brachte Regensburg in Führung, Philipp Hofmann (70.) glich für den KSC aus.