Sandhausens Erfolgsserie geht gegen Rostock zu Ende

Durch die Niederlage verpasste der SVS die Chance, in der Tabelle an den Rostockern vorbeizuziehen. Sandhausen musste kurzfristig seine Startelf umbauen. Cebio Soukou fiel aufgrund einer Corona-Infektion aus, Tom Trybull (Außenbandverletzung am linken Knöchel) stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Christian Kinsombi und Marcel Ritzmaier kamen neu in die Anfangsformation.