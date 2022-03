Schalke bleibt oben dran - HSV stolpert beim Ex-Coach

Der HSV hat zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch die Leistung im vierten sieglosen Zweitligaspiel in Folge war alles andere als ansprechend. Die Rothosen verzeichneten zwar deutlich mehr Ballbesitz, Düsseldorf aber kam zu den besseren Chancen. So trafen Edgar Prib (14.) und Emmanuel Iyoha (45.) nur Aluminium. Erst in der Schlussphase kam Robert Glatzel wie aus dem Nichts zur ersten dicken HSV-Gelegenheit (76.). Auf der Gegenseite erzielte der eingewechselte Kapitän Adam Bodzek (85.) den verdienten Führungstreffer, Glatzel (90.+3) gelang der glückliche Ausgleich.