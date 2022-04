2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 13:30 Uhr)

61 Gegentreffer hat Aue mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Liga. Auf fremden Plätzen läuft es für die Gäste bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere acht Zähler. Der FC Erzgebirge Aue hat 19 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 18. Im Angriff brachte Aue deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 27 geschossenen Treffern erkennen lässt. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Erzgebirge Aue lediglich einen Sieg.