2. Liga: 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft der 1. FC Nürnberg auf den SV Darmstadt 98. Am letzten Spieltag nahm der Club gegen den 1. FC Heidenheim 1846 die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte der SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel mit 3:1. Somit nimmt Darmstadt mit 51 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Das Hinspiel entschied Darmstadt für sich und feierte einen 2:0-Sieg.