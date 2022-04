2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV, 1:0 (1:0)

Marco Komenda bediente Kwasi Wriedt, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Hamburg glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Kiel in die Kabinen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.