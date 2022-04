2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV (Sonntag, 13:30 Uhr)

Gegenwärtig rangiert Holstein Kiel auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bislang fuhren die Störche neun Siege, sieben Remis sowie zwölf Niederlagen ein.