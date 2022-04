2. Liga: Karlsruher SC – FC Ingolstadt 04, 2:2 (0:1)

Patrick Schmidt brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Filip Bilbija das 2:0 nach (45.). Der FCI nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Kurz darauf bereitete Marvin Wanitzek das 1:2 des Karlsruher SC durch Fabian Schleusener vor (68.). Den Ausgleichstreffer hatte Philipp Hofmann im Repertoire, als er eine Vorlage von Wanitzek in den Maschen unterbrachte (74.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der KSC und Ingolstadt schließlich mit einem Remis.