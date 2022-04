2. Liga: SV Sandhausen – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten elf Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will SG Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Sandhäuser trennten sich im vorigen Match 1:1 vom SV Werder Bremen. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von Dynamo Dresden ernüchternd. Gegen den FC Schalke 04 kassierte man eine 1:2-Niederlage. Gelingt Dresden die Revanche? Im Hinspiel kassierten die Gäste eine knappe Niederlage gegen Sandhausen.