Bormuth wechselt vom KSC zum SC Paderborn

Bormuth war im Sommer 2020 von Fortuna Düsseldorf zum KSC gewechselt. Der Verteidiger stand in 13 Bundesliga- und 76 Zweitliga-Spielen auf dem Platz, dabei erzielte er neun Tore. In der laufenden Spielzeit verletzte sich der 26-Jährige nach acht Spieltagen am Sprunggelenk und musste lange pausieren, seit seiner Genesung wartet er auf einen Einsatz.